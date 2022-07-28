Çocuklarını döven karısını gizlice videoya çekip şikayet etti İstanbul Arnavutköy'de yabancı uyruklu Abdurrahman Ş., çocuklarına şiddet uygulayan karısı Nour K.'yı polise şikayet etti. Çocuğunu dövdüğü anlar kameraya yansıyan kadın gözaltına alındı. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilen Nour K. sınır dışı edilecek. Arnavutköy'de yaşayan Suriyeli Abdurrahman Ş. karısı Nour K.'nın, çocuklarına uzun süredir şiddet uyguladığından şüphelendi. Abdurrahman Ş., çocukları Lamar Ş. (7) ve Leyan Ş.'nin (6), anneleri Nour K. tarafından darbedildiği anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. TOKAT ATTI, SAÇINDAN ÇEKİP TEKMELEDİ Çekilen görüntülerde Nour K.'nın çocuğuna bağırarak tokat attığı, saçından çektiği ve tekmelediği; aynı anlarda da görüntüleri çeken eşi Abdurrahman Ş. ile tartıştığı görülüyor. O anlarda karısına müdahale etmeyen Abdurrahman Ş. çektiği görüntüler ile emniyete giderek şikayette bulundu. SINIR DIŞI EDİLECEK Arnavutköy Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler 25 Temmuz Pazartesi günü saat 20.40 sıralarında Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'nde oturan Nour K.'yı evinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu Nour K. daha sonra sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Hassas İçerik 3. Sayfa Güncel Haberler

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