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Arnavutköy'de çocukların gölette tehlikeli oyunu kamerada

Arnavutköy'de çocukların gölette tehlikeli oyunu kamerada
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Arnavutköy İmrahor Göleti'nde yasak olmasına rağmen serinlemek için suya giren çocuklar, tehlike tabelalarını hiçe sayarak hayatlarını riske attı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Arnavutköy'deki İmrahor Göleti'nde çocukların tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına yansıdı. Göle girmenin yasak ve tehlikeli olduğu bölgede sazlıkların arasından suya giren çocuklar, serinlemek isterken hem kendi hayatlarını hem de arkadaşlarının hayatını tehlikeye attı.

Olay, Arnavutköy ilçesi İmrahor Mahallesi'ndeki İmrahor Göleti'nde meydana geldi. hava sıcaklıklarının artmasıyla serinlemek isteyen çocuklar, gölete girmenin yasak olduğu noktaya geldi. Sazlıkların arasından gölete giren çocuklar, uyarı ve tehlike tabelalarına aldırış etmeden suya girerek yüzmeye başladı. Gölette yaşanan tehlikeli anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde çocukların kıyıdan suya atladığı, sazlıkların arasında yüzdüğü ve zaman zaman birbirleriyle şakalaştıkları görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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