Trump Orta Doğu ziyaretine başlıyor! İlk adres Suudi Arabistan

Türkiye detayı dikkat çekici! Trump'ın Orta Doğu ziyareti başlıyor
Van'da katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı

Katliam gibi kaza: 7 ölü, 12 yaralı
ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi

ATM'den para çeken genç, silahlı saldırıda can verdi
Nevzat Bahtiyar'ın kızının paylaşımı ortalığı karıştırdı, avukatından yalanlama geldi

Babasına dua istedi! Bahtiyar'ın kızından ortalığı karıştıran paylaşım

Arnavutköy'de Boş Arazide Darp Edilmiş Bir Kişi Bulundu

Arnavutköy'de Boş Arazide Darp Edilmiş Bir Kişi Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde, boş bir arazide ağır şekilde darp edilmiş bir kişi bulundu. Durumu ağır olan şahıs hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Arnavutköy'de kan donduran olay, boş arazide ölüme terk edildi

Arnavutköy'de vatandaşlar boş arazide darp edilmiş bir kişi buldu

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy'de vatandaşlar boş arazide hareketsiz şekilde yatan ağır şekilde darp edilmiş bir kişi buldu. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İslambey Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre sokak arasında bulunan boş arazide hareketsiz yatan birini fark eden vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler bilinci kapalı şekilde yatan şahsı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Vücudunda ağır darp izleri bulunan şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, olayın kim yada kimler tarafından ne amaçlı gerçekleştirildiği henüz tespit edilemedi.

Polis ekipleri konuyla alakalı geniş kapsamlı çalışma başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şahsın başka bir kişi tarafından kucağında taşınarak boş araziye doğru ilerlediği görüntülere ulaştı. Ekiplerin olayı gerçekleştiren şahıs veya şahısları tespit ederek yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

Edinilen ilk bilgilere göre ağır yaralı şekilde bulunan şahsın üzerinden Ahmet Ezer adına bir kimlik çıktığı öğrenildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.