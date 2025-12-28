Arnavutköy'de 4 katlı binanın bacasında korkutan yangın

Arnavutköy'de 4 katlı binanın bacasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi Kümbet Sokak'ta akşam saatlerinde 4 katlı müstakil binanın bacasında bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, dumanları gören vatandaşların uyarısı ile içeride bulunan iki kişi dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Bacanın alev alev yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL