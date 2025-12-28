Haberler

Arnavutköy'de 4 katlı binanın bacasında korkutan yangın

Güncelleme:
Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın bacasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Arnavutköy Boğazköy İstiklal Mahallesi Kümbet Sokak'ta akşam saatlerinde 4 katlı müstakil binanın bacasında bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, dumanları gören vatandaşların uyarısı ile içeride bulunan iki kişi dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Bacanın alev alev yanma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
