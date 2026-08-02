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Arnavutköy’de araçların arasından ilerleyen motosiklet kaza yaptı

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Arnavutköy’de araçların arasından ilerleyen motosiklet sürücüsü kazaya karışarak yola savruldu.

Arnavutköy'de araçların arasından ilerleyen motosiklet sürücüsü kazaya karışarak yola savruldu. Kaza anı bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, 31 Temmuz Cuma günü saat 17.28'de Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü araçların arasından ilerlediği sırada kazaya karıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü yola savruldu. Yaşanan kaza, seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin araçların arasından ilerlediği ve kazanın ardından sürücünün yola savrulduğu görüldü. Motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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