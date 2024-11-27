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Barajda cesedi bulunan Melike cinayetinde sır perdesi aralanıyor

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İstanbul'da ablasının rehber öğretmenine "Babam kardeşimi öldürüp göle attı" demesi üzerine, altı yıl önce işlendiği ortaya çıkan 5 yaşındaki Melike cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Babanın emniyetteki ilk ifadesinde, "Çocuk bakımsızlıktan ölmüştü. Ben de baraja attım" dediği öğrenildi. Öte yandan, şüpheli anne ve baba ile minik Melike'nin DNA örnekleri eşleştirilecek.

İstanbul Arnavutköy'de, altı yıl önce işlenen ve Sazlıbosna Barajı'nda cansız bedeni bulunan 5 yaşındaki Melike Eşiyok cinayetinde sır perdesi aralanıyor. Polisin çalışmaları neticesinde baba Cahit Eşiyok, anne Meryem Ataman ve eski eş Zehra Ö. gözaltına alındı.

ZANLILAR ADLİYEDE

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlı baba, anne ve eski eş Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı'na sevk edildi. Baba Cahit Eşiyok'un çocukları ekipler tarafından çocuk esirgeme kurumuna teslim edildi.

"ÇOCUK BAKIMSIZLIKTAN ÖLDÜ, BEN DE BARAJA ATTIM"

Babanın emniyetteki ilk ifadesinde, "Çocuk bakımsızlıktan dolayı ölmüştü. Bende daha sonra götürüp baraja attım." dediği öğrenildi. Gözaltındaki diğer şüpheliler ise suçlamaları kabul etmedi.

DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİRİLECEK.

Polis, sağlık kontrolü için hastaneye götürülen şüpheli babadan alınan kan örneklerini Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Şüpheli anne ve baba ile 2018 yılında cansız bedeni bulunan Melike'nin DNA örnekleri eşleştirileceği belirtildi. 5 yaşındaki Melike'nin hangi tarihte öldürülüp göle atıldığı ise yapılan çalışmalar sonrası netlik kazanacak

15 GÜN ÖNCE YENİDEN BOŞANDILAR

Öte yandan aileyle ilgili yeni bilgilerde ortaya çıktı. İddiaya göre, Cahit ve Meryem Eşiyok Çifti 2008 yılında evlendi ve bu evlilikten H.E. (13) E.E. (12) ve cesedi bulunan Melike isminde çocukları oldu. 15 Ocak 2018'de ikili geçimsizlikten boşanma kararı aldı. Bu karardan sonra baba, Zehra Ö. ile bir süre birlikte yaşadı. Bundan 4 yıl önce 2020 yılında Meryem ve Cahit çifti tekrar evlenerek hayatlarını birleştirdi. Ö.E isminde bir çocukları daha dünyaya geldi. İkili bundan 12 gün önce 15 Kasım günü yeniden boşandı.

NE OLMUŞTU?

22 Kasım'da E.E. rehber öğretmenine giderek, "Babam kardeşimi öldürüp göle attı" demiş ve altı yıl önce işlenen cinayet ortaya çıkmıştı. Çocuğun beyanının ardından öğretmen polis ekiplerine haber vermişti. Polis ekipleri tarafından koruma altına alınan çocuğun pedagog eşliğinde ifadesi alınmıştı.

Barajda cesedi bulunan Melike cinayetinde sır perdesi aralanıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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