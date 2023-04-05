Arkadaşının evinin balkonunda ölü halde bulundu

Samsun'da bir kişi, arkadaşımın evinin balkonunda ölü halde bulundu.

Olay, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı N.A.'nın evinde misafir olarak kalan Fatih Çavuş (38), evde bulunan kız arkadaşı B.G. tarafından balkonda asılı halde bulundu. Genç kadının feryatları üzerine balkona gelen ev sahibi N.A., ipi kesip Fatih Çavuş'u asılı olduğu yerden indirdi ve 112'yi aradı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fatih Çavuş'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN