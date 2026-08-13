Serik'te Motosiklet Kazası: 21 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesinde arkadaşını ziyarete giderken motosikletin kontrolünü kaybederek tarlaya uçan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Gencin cenazesinin teslimi sırasında ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 ay önce askerden terhis olarak gelen Mehmet Kaplan (21) hem iş görüşmesi hem de Şatırlı Mahallesi'ndeki bir arkadaşını ziyaret etmek üzere 07 BHJ 996 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Kaplan'ın kullandığı motosiklet seyir halindekiyken henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı. Savrularak sürüklenmeye başlayan motosiklet yol kenarında bulunan tarlaya uçtu.

Savrularak tarlaya uçtu

Yoldan geçen vatandaşların tarla içerindeki motosikleti görerek kazayı fark etmeleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Mehmet Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaplan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı ilk incelemenin ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cenazesi gözyaşları içinde teslim alındı

Şatırlı Mahallesi'ndeki arkadaşını ziyarete giderken yolda geçirdiği kazada hayatını kaybeden Mehmet Kaplan'ın cenazesi ailesi ve yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Yakınlarının bir hayli üzgün olduğu görülürken, gencin cenazesi gözyaşları içinde teslim alındı. Mehmet Kaplan'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Serik'e götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı