Arkadaşını domuz sanarak vurup öldüren şahıs tutuklandı

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde av sırasında arkadaşını domuz sanarak vurup öldüren şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Burdur'un Çeltikçi ilçesi Cebiş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim Coşar (30) ve arkadaşı B.K. (25) domuz avına gitti. Av sırasında birbirinden ayrılan iki arkadaş domuz sürüsünü beklediği sırada B.K. arazide ses duyarak sesin geldiği tarafa av tüfeği ile ateş ederek yanlışlıkla arkadaşı İbrahim Coşar'ı vurdu. Ateş ettiği yeri kontrol etmek için gittiğinde ise arkadaşı İbrahim Coşar'ı kanlar içinde gören B.K. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İbrahim Coşar'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan B.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURDUR