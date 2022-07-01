Arkadan çarptığı araç şeritten çıkıp takla attı... O anlar kamerada Arkadan çarptığı araç şeritten çıkıp takla attı. Arkadan çarptığı araç şeritten çıkıp takla attı... O anlar kamerada ANKARA - Ankara'nın Sincan İlçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde kazaya sebebiyet veren sürücü arkada ki aracın kamerasına yansıdı. Ankara'nın Sincan İlçesine bağlı Yenikent Mahallesi'nde hareket halindeki ticari araca arkadan çarpan otomobil kazaya sebebiyet verdi. Çarpan otomobil sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilirken, ticari aracın içindekilerin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi verildi. İhlas Haber Ajansı / Ahmet Furkan Gülap - 3. Sayfa Yenikent Tragger Sincan Ankara 3. Sayfa Haberler

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