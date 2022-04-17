Arıza yapan tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı - Haberler

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Arıza yapan tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Arıza yapan tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı

Marmaris Selimiye açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

Marmaris Selimiye açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen tekne kurtarıldı.

Selimiye açıklarında motor arızası yapan ve içinde iki kişi bulunan teknenin yardım çağrısı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı KIYEM-2 can kurtarma botu sevk edildi. Kurtarma botuna yedeklenen tekne kurtarılarak marinaya yanaştırıldı. - MUĞLA

Arıza yapan tekneyi Kıyı Emniyet kurtardı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü, Marmaris, Selimiye, 3. Sayfa, Haberler

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