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Marmaris'te Mahsur Kalan Yat Kurtarıldı

Marmaris'te Mahsur Kalan Yat Kurtarıldı
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Marmaris açıklarında içerisinde 7 kişinin bulunduğu motor yatın makine arızası nedeniyle sürüklenmesi sonrası 112 Acil Çağrı merkezinden yardım talebinde bulundular.

Marmaris açıklarında içerisinde 7 kişinin bulunduğu motor yatın makine arızası nedeniyle sürüklenmesi sonrası 112 Acil Çağrı merkezinden yardım talebinde bulundular.

Belirtilen bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başlatılan kurtarma çalışmaları sonrası motor yattaki kişiler Sahil Güvenlik Botu üzerine alınarak kurtarıldı. Motor yat Sahil Güvenlik botuna yedeklenerek Marmaris Limanı'na getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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