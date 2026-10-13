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İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Arıza yapan 147 metrelik gemi kıyıya metreler kala durdu

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İstanbul Boğazı'nda korku dolu anlar! Arıza yapan 147 metrelik gemi kıyıya metreler kala durdu
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İstanbul Boğazı'nın Kuruçeşme açıklarında saat 21.30 sıralarında arıza yaşayan Antigua ve Barbuda bayraklı 147 metrelik kuru yük gemisi Bilbao Trader, kontrolsüzce sürüklenerek seyir yönünün tersine döndü. Kıyıya metreler kala duran geminin sürüklenme anları vatandaş kamerasına yansıdı. Arızanın giderilmesinin ardından gemi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin eskortluğunda boğazdan ayrıldı.

İstanbul Boğazı'nda arıza yaşayan 147 metrelik kuru yük gemisi kontrolsüzce sürüklendi ve istikametinin tersine döndü. Arıza yaşayan gemi, Kıyı Emniyeti ekipleri eskortluğunda boğazdan ayrıldı.

KURUÇEŞME AÇIKLARINDA YÖNÜ TERSİNE DÖNDÜ

Olay, 21.30 sıralarında İstanbul Boğazı Kuruçeşme açıklarında meydana geldi. İstanbul'dan Derince'ye hareket halinde olan 'Bilbao Trader' isimli Antigua ve Barbuda bayraklı 147 metrelik kuru yük gemisi arıza yaşayarak seyir halinde olduğu istikametin tersine döndü.

Kıyıya metreler kala duran geminin sürüklenme anları vatandaş kamerasına yansırken, geminin sürüklenmesi gemi takip sisteminden de görüldü.

KIYI EMNİYETİ EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı Kurtarma-8 ve Kıyı Emniyeti-4 gemileri, arıza yaşayan gemiye müdahale etmek için sevk edildi. Arızanın kısa sürede giderilmesinin ardından gemi, Kıyı Emniyeti ekiplerinin eskortluğunda seyrine devam ederek boğazdan ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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