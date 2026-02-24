Haberler

Eşi tarafından vurularak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı

Eşi tarafından vurularak öldürülen kadın son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde tartışma sonucu eşi tarafından tabancayla vurulan Nurcan Gündağan, Serdivan'da cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde eşinin tabancayla vurarak öldürdüğü kadın, Serdivan ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, 22 Şubat gecesi Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi Menekşe Sokak'ta Adaray Durağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Recep Kurtboz (54), henüz bilinmeyen bir sebeple eşi Nurcan Gündağan (49) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kurtboz, yanındaki tabancayla Gündağan'ı başından vurduktan sonra silahı başına dayayarak ateşledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çift hastaneye kaldırıldı. Recep Kurtboz götürüldüğü Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Gündağan'da kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti. Hastane işlemleri sonrasında Gündağan'nın cenazesi Serdivan ilçesinde Selahiye Mahallesi'ndeki Merkez Camii'ne getirildi. Burada öğle ezanı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Gündoğan, Serdivan Köyiçi Mezarlığına defnedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek

Son rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte o liste
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ölüm mangasını yönetiyor! Kartelin yeni lideri El Yogurt olacak

48 saat içinde koltuk doldu! Dünyanın yeni belası huzurlarınızda
Fenerbahçe'nin dram dolu maçı dünya basınında

Bütün dünya dünkü maçı konuşuyor! Tek bir noktaya dikkat çektiler
2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte merak edilen o liste

2100 yılında nüfusu en kalabalık din hangisi olacak? İşte o liste
Cezaevi yolunda korkunç kaza! Eski başbakanın kardeşi kanala düştü

Cezaevi yolunda korkunç kaza! Eski başbakanın kardeşi kanala düştü
Diego Simeone gizlice sözleşme imzaladı! İşte yeni adresi

Gizlice sözleşme imzaladı! İşte yeni adresi