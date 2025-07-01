Arı Sokması Sonucu Yaşamını Yitiren Adam

Arı Sokması Sonucu Yaşamını Yitiren Adam
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Giresun'un Tirebolu ilçesinde 71 yaşındaki Orhan Durdu, fındık bahçesinde çalışırken bir yaban arısı tarafından sokulması sonucu hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Giresun'un Tirebolu ilçesine bağlı Danışman köyünde yaşayan 71 yaşındaki Orhan Durdu, arı sokması sonucu fenalaşarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, fındık bahçesinde çalıştığı sırada yaban arısı tarafından sokulan Orhan Durdu, kısa sürede fenalaştı. Yakınları tarafından Tirebolu Devlet Hastanesine götürülmeye çalışılan Durdu, yolda hayatını kaybetti. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Durdu'nun cenazesi adli işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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