Arı Sokması Sonucu 9 Yaşındaki Kız Çocuğu Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde arının soktuğu 9 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çukurpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 9 yaşındaki Nisa Nur Gökçe'yi sokakta oyun oynarken arı soktu. Arı sokması sonucu fenalaşan çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Gökçe, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gökçe'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. - KAHRAMANMARAŞ