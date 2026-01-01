Haberler

Vali Çiçek, yılbaşında görevli jandarma, polis ve sağlıkçıları ziyaret etti

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, yeni yıl öncesinde sağlık ve emniyet personelini ziyaret ederek, vatandaşların yeni yılını tebrik etti ve başarılı görevler diliyor.

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek yılbaşında görevli sağlık ve emniyet personelini ziyaret etti.

Yeni yıl öncesi kentin çeşitli bölgelerindeki kontrol noktalarını ziyaret eden Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, ilk olarak Çamlıçatak jandarma kontrol noktası ile Göle yolu üzerindeki uygulama kontrol noktalarında yürütülen asayiş ve güvenlik uygulamalarına katıldı. Vali Çiçek, personel ve trafikteki vatandaşların yeni yılını tebrik etti. Vali Çiçek, 112 Acil Hizmetleri ve Devlet Hastanesini de ziyaret ederek hastalarla sohbet etti, personelin ve vatandaşların yeni yılını tebrik etti.

Vali Çiçek, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde yaptığı açıklamada, "Büyük bir fedakarlık ve özveriyle görev yapan jandarma, emniyet ve 112 personeline, kazasız ve başarılı görevler dilerim. 2025 yılındaki hizmetlerinizden dolayı hepinizi canı gönülden tebrik ediyorum. 2026 yılında da inşallah aynı şekilde hep birlikte ülkemiz için, Ardahan için, memleketimiz için el birliği ile çalışacağız" dedi. - ARDAHAN

