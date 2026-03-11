Haberler

Vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Ardahan Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen disiplin soruşturması sonucunda görevinden uzaklaştırıldı.

Ardahan Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ardahan Vali Yardımcısı olarak görev yapmakta iken 05.03.2026 tarihi itibariyle Yozgat Vali Yardımcısı olarak görevlendirilen Mustafa Berat Kasımoğlu hakkında yürütülen incelemeler neticesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatılmış; ilgili soruşturma sonucunda, aynı Kanun'un 137 ve devamı maddeleri kapsamında Mustafa Berat Kasımoğlu İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır" ifadelerine yer verildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
