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Artvin'de hatalı sollama kamerada

Artvin'de hatalı sollama kamerada
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Ardahan-Şavşat karayolunda tek şeritli yolda uzun araç kuyruğundan sıkılan sürücü, hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen araçla burun buruna geldi. Frenle durarak faciayı önleyen sürücünün o anları araç kamerasına yansıdı; ardından taraflar arasında tartışma yaşandı.

Artvin'de Ardahan-Şavşat karayolundaki hatalı sollama araç kamerasına yansıdı.

Özellikle tırların yoğun olarak kullandığı tek şeritli yolda uzun araç kuyruğundan sıkılan bir araç sürücüsü, sollama yapılmaması gereken noktada hatalı sollama yapınca bir anda karşı yönden gelen araç ile karşı karşıya kaldı. Araç sürücüsünün fren yaparak durup olası bir facianın önüne geçtiği yolda o anlar araç kamerasına yansıdı. Hatalı sollama yapan araçtan inen bir şahsın ise arkadan gelen başka bir otomobil sürücüsü ile tartışması da dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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