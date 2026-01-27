Haberler

Sahara Geçidi'nde buzlanma kazaya neden oldu

Sahara Geçidi'nde buzlanma kazaya neden oldu
Güncelleme:
Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Şavşat Karayolu'nda buzlanma nedeniyle meydana gelen kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu. Kontrolden çıkan bir tır yol kenarındaki bariyerlere çarparak durdu ve karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Ardahan'ı Karadeniz Bölgesi'ne bağlayan Şavşat Karayolu'nun Sahara Geçidi mevkiinde buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazası, karayolunda uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir tır yoldan çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Uçurum kenarında şans eseri duran tır nedeniyle karayolu bir süre araç trafiğine kapandı.

Kazanın ardından bölgede uzun araç kuyrukları oluşurken, olay yerine ekipler sevk edildi. Tır yoldan kaldırılarak araç trafiği yeniden ulaşıma açıldı. - ARTVİN

