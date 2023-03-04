Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı: Tırlar yolda mahsur kaldı

3. Sayfa Haberleri

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı: Tırlar yolda mahsur kaldı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Kar ve tipi, Ardahan-Şavşat ve Ardahan-Posof kara yolları başta olmak üzere kentin yüksek kesimindeki yollarda ulaşımı aksattı. Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkiinde tırlar yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden yolda kaldı. Ulaşımın güçlükle sağlandığı yolda bazı tırlar da kara saplandı. Yolda yapılan kar temizleme çalışmalarının ardından kontrollü olarak araç geçişlerine izin verildi.

Ardahan-Posof kara yolunda ise kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda bir tır kayarak yoldan çıktı. Ulaşıma kapanmaması için Karayolları ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Ardahan 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title