Ardahan'ın Posof ilçesinde kamyon devrildi: Sürücü hayatını kaybetti
Posof ilçesinde hafriyat kamyonu devrildi, sürücü Bayram Ali Aydın olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Ardahan'ın Posof ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Bayram Ali Aydın (59) idaresindeki 08 AAK 557 plakalı hafriyat kamyonu, Yurtbekler köyü mevkiinde çalışma yaparken devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Ali Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti. Ekiplerin incelemesinin ardından cenaze, morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa