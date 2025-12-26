Haberler

Ardahan'da İl İdare Şube Başkanları toplandı

Güncelleme:
Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kış mevsimiyle birlikte karla mücadele, trafik güvenliği, yaz sezonu hazırlıkları ve kamu hizmet kalitesinin artırılması gibi konular ele alındı.

Ardahan İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında yapıldı.

Toplantıda; kış mevsimiyle birlikte karla mücadele çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi, olumsuz hava şartlarında trafik güvenliğinin artırılması için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, yaz sezonu öncesi yapılacak işlerin planlanması ve ihale süreçlerinin zamanında tamamlanması konuları ele alındı.

Toplantıda ayrıca kamu kurumlarında hizmet kalitesinin artırılması, mesai disiplinine riayet edilmesi, tasarruf tedbirlerine uyulması ve kamu araçlarının amacına uygun kullanılması hususları değerlendirildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
