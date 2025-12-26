Ardahan'da İl İdare Şube Başkanları toplandı

Ardahan İl İdare Şube Başkanları Toplantısı, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek başkanlığında yapıldı.

Toplantıda; kış mevsimiyle birlikte karla mücadele çalışmalarının etkin şekilde yürütülmesi, olumsuz hava şartlarında trafik güvenliğinin artırılması için kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, yaz sezonu öncesi yapılacak işlerin planlanması ve ihale süreçlerinin zamanında tamamlanması konuları ele alındı.

Toplantıda ayrıca kamu kurumlarında hizmet kalitesinin artırılması, mesai disiplinine riayet edilmesi, tasarruf tedbirlerine uyulması ve kamu araçlarının amacına uygun kullanılması hususları değerlendirildi. - ARDAHAN