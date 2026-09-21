Haberler

Ardahan Göle'de Kura Nehri'ndeki balık ölümleri 3 noktada yoğunlaştı, numune alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan Göle'de Kura Nehri'ndeki balık ölümleri 3 noktada yoğunlaştı, numune alındı
Güncelleme:
+63 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ardahan Göle'deki Kura Nehri'nde çok sayıda balığın ölü bulunması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü inceleme başlattı. Sürügüden köyü yakınlarında ölümler 3 noktada yoğunlaştı; sudan ve ölü balıklardan numune alındı, oksijenin kritik eşiğin altında olduğu tahmin ediliyor.

Ardahan'ın Göle ilçesi sınırlarındaki Kura Nehri'nde çok sayıda balığın ölü bulunması üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Ölümlerin nedeninin belirlenmesi amacıyla bölgeden numuneler alınırken, ekipler nehirde ve çevresinde çalışma yürütüyor.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Sürügüden köyü yakınlarında nehirde balık ölümlerini fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, nehirde incelemelerde bulundu. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Göle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerinin kaynağının belirlenmesi amacıyla sudan ve ölü balıklardan numune aldı. Saha incelemelerinde, balık ölümlerinin 3 farklı noktada yoğunlaştığı ve kıyıya vuran onlarca balığın olduğu belirlendi.

Ekiplerce, sudaki çözünmüş oksijen seviyesinin balıkların yaşamını sürdürebilmesi açısından kritik eşik değerinin altında olduğu tahmin edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eşinin verdiği pozlara sitem etti: Böyle de video olmaz ki

Eşinin verdiği pozlara sitem etti: Böyle de video olmaz ki
Bilet almadan stadyuma daldılar! Kaçak giriş anları kamerada

Bariyerleri aşıp içeri daldılar! O anlar kamerada

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'de korkutan gece! Mühimmat deposunda art arda patlamalar

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Gökyüzü bir anda alev topuna döndü
Doktorları Kars'a atanınca peşinden gittiler! Kocaeli'den yüzlerce kilometre yol gelen çift verdiği sözü tuttu

Doktorları Kars'a atanınca peşinden gittiler! "Sözümüzü tuttuk"
Nijerya'da kanlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da kanlı saldırı: 9 kişi hayatını kaybetti
Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı

Asensio neden oynamadı? İsmail Kartal gerçeği açıkladı
Fark açıldıkça yıkıldı! 8-0'lık maçta milyonları kahreden anlar

Milyonları kahreden anlar!
Yemen'de Amalika Tugayları, Kehbub'da 5 Husi aracını imha etti, araçlardakiler öldü

Yemen'de sıcak çatışma! Husilere ağır darbe: 5 askeri araç imha edildi
Amedspor-Beşiktaş maçında görülmemiş olay! Herkes ağzı açık izledi

Dün geceye damga vuran olay! Herkes ağzı açık izledi