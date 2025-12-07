Çevik kuvvet polisine 'Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi'

Türkiye'de yaşanabilecek afetlerde ya da acil durumlarda AFAD ekipleri ile koordineli çalışacak olan Ardahan Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli polislere, "Enkazda Arama ve Kurtarma Temel Eğitimi" verildi.

Ardahan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) sahasında, uzman eğitmenler ile gönüllü Polis Arama Kurtarma (PAK) timi, enkaza güvenli yaklaşma, arama kurtarma usulleri, sesli ve ikazlı arama, malzeme tanıtım ile kullanma konularında öğrendikleri teorik bilgileri uygulayıp, afetlere müdahaleye hazırlanıyor.

Gönüllü polisler, eğitim alanındaki ağır ekipmanları kaldırıp, tünel işçisi gibi enkaz alanındaki betonları keserek parçalıyor. - ARDAHAN