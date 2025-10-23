Ardahan'da Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Ardahan'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, S.T yönetimindeki 75 AAJ 784 plakalı otomobil, Ardahan-Hanak kara yolunun Çayağzı köyü mevkiinde, yoldan el arabası ile geçen Mihrali Kömürcü'ye (65) çarptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan Kömürcü, kurtarılamadı.

Sürücü S.T. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - ARDAHAN