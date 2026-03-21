Ardahan'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
Ardahan'ın Hanak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve sonucunda 2 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Ortakent mahalle yolunda seyir halinde olan iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı