Ardahan'da Tırın Dorsesi Dereye Uçtu

Ardahan'da Tırın Dorsesi Dereye Uçtu
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Ardahan'ın Posof ilçesinde, seyir halindeki bir tırın dorsesi araçtan ayrılarak dereye düştü. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Ardahan in Posof ilçesinde seyir halindeki tırdan ayrılan dozer yüklü dorse dereye uçtu.

Ardahan-Damal-Posof karayolunda meydana gelen kazada, seyir halindeki bir tırın dorsesi araçtan ayrıldı. Şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, sabah saatlerinde Damal ilçesine bağlı Seyitören köyü Ilgar dağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kontrolünde ilerleyen tırın dorsesi henüz bilinmeyen bir nedenle yerinden çıktı. Dozer yüklü Dorse şarampole uçması nedeniyle trafik kısa süreliğine durma noktasına geldi.

Kaza sonrası olay yerine Jandarma ekipleri sevk edilerek bölgede güvenlik önlemleri alındı. Trafik ekipleri, yolu kontrollü şekilde açarak ulaşımın yeniden sağlanmasını sağladı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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