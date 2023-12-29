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Ardahan'da Şiddetli Rüzgar Çatıları Uçurdu

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Ardahan'da kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerinin çatısı uçtu. Fırtına nedeniyle elektrik hatları da zarar gördü. Aras EDAŞ ekipleri çalışmalara başladı.

Ardahan'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu.

Ardahan'da kuvvetli fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerinin çatısı uçtu. Fırtına nedeniyle eski TOKİ'de bazı binaların yanı sıra Küçük Sanayi Sitesi'nde bazı işyerlerinin çatısı uçtu. Fırtına nedeniyle bazı bölgelerde elektrik hatları koptu. Aras EDAŞ arıza ekipleri elektrik hatlarının onarımı için çalışma başlattı.

Küçük sanayi sitesinde işyerinin çatısı uçan Kenan Alan, dün meydana gelen şiddetli fırtınadan dolayı işyerinin çatısının uçtuğunu söyleyerek, "Şiddetli fırtınada çaltılarımız uçtu. Sanayi sitesinde bizim gibi birkaç yerinde çatıları uçtu. Şu anda mağdur durumdayız. Mağduriyetin giderilmesini yetkililerden talep ediyoruz" dedi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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