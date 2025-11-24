Ardahan'da Sazlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
Ardahan'ın Çamlıçatak köyü sınırlarında bulunan Putka Sazlığı'ndaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine akşam saatlerinde başladı.
Ardahan'ın Çamlıçatak köyü sınırlarında bulunan Putka Sazlığı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde kente 8 kilometre mesafedeki Ardahan-Kars kara yolu üzerinde Ardahan Üniversitesi kampüsü yakınında bulunan Putka Gölü'nde sazlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa