Ardahan'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde evinde 3 ruhsatsız tabanca, 48 adet 7.65 mm çapında ve 61 adet 9 mm çapında, tabanca fişeği ele geçirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri bir şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 48 adet 7.65 mm çapında ve 61 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. - ARDAHAN