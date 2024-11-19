Ardahan'da Kumar Oynayan 6 Kişiye Cezai İşlem Uygulandı

Ardahan'ın Göle ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye 38 bin 550 TL para cezası kesildi.

Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellemesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Göle ilçesinde umuma açık bir iş yerinde yapılan denetimde, kumar oynandığı ve oynatıldığı tespit edildi.

Kumar oynayan 6 kişiye ise 38 bin 550 TL idari para cezası kesildi. Bahse konu iş yeri sahibi hakkında kumar oynanmasına yer ve imkan sağlamak suçundan adli tahkikat başlatıldı. - ARDAHAN