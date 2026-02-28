Haberler

Ardahan'da karda mahsur kalanlara polis desteği

Ardahan'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kalan araçların kurtarılmasında Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sürücülere yardımcı oldu.

Ardahan'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kalan araçların kurtarılmasında sürücülere yardım etti.

Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı sürücülere trafikte zor anlar yaşattı. Ulaşımdaki aksamaları engellemek için Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu yollarda çalışma yaptı. Kongre Caddesi'nde görev yapan ekipler, Kara saplanan araçların kurtarılması, sürücülerin güvenli bölgelere yönlendirilmesi ve trafik akışının sağlanması konusunda yardımcı oldu. - ARDAHAN

