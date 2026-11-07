Ardahan'da kapalı iş yerine silahlı saldırıda can kaybı yaşanmadı

Ardahan'da meydana gelen silahlı saldırı olayı vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından bir iş yerine silahla ateş açıldı.

Edinilen bilgilere göre, olayın yaşandığı sırada iş yerinin bulunduğu bölgede silah sesleri duyuldu. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, durum hemen polis ekiplerine bildirildi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, iş yerinde inceleme yaptı. Saldırıda iş yerinde maddi hasar meydana gelirken, olay sırasında işletmenin kapalı olması olası bir can kaybı veya yaralanmanın önüne geçti.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayın hangi nedenle gerçekleştirildiği henüz bilinmezken, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı