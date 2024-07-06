Ardahan'da İl Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi

Ardahan'da İl Asayiş ve Koordinasyon Toplantısı, Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek'in başkanlığında, mülki idare amirleri ve güvenlik bürokrasisinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Toplantıda, vatandaşların huzur ve güven ortamında hayatlarını sürdürmelerini sağlamak adına il genelinde alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. - ARDAHAN