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Ardahan'da Hırsızlık Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Ardahan'da Hırsızlık Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı
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Ardahan'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda hırsızlık şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı. Çalınan eşyaların yanı sıra 52 adet fişek de ele geçirildi. Gözaltındaki 3 kişiden 1'i tutuklandı.

Ardahan'da jandarma ekiplerince yakalanan hırsızlık şüphelisi 3 şahıstan 1'i tutuklandı.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Balıkçılar köyündeki hırsızlık olayına ilişkin operasyon başlattı. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, çalınan buzdolabı, derin dondurucu, televizyon, 3 cep telefonu, 52 adet 9 mm fişek ve 1 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan 1'i sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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