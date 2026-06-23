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Kavga, düzensiz göçmenleri yakalattı

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Ardahan'ın Göle ilçesinde kendi aralarında kavga eden düzensiz göçmenler, polis müdahalesiyle yakalanarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde kendi aralarında çıkan kavga nedeniyle dikkat çeken düzensiz göçmenler, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen düzensiz göçmenler gözaltına alındı.

Yapılan kimlik ve statü kontrollerinin ardından şahıslar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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