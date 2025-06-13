Ardahan'da Doğal Gaz Kazısı Sırasında El Bombası Bulundu

Ardahan'da Doğal Gaz Kazısı Sırasında El Bombası Bulundu
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Ardahan'da bir inşaatta doğal gaz çalışmaları sırasında işçilerin toprak altında bulduğu el bombası paniğe yol açtı. Olay yerine sevk edilen bomba imha ekipleri, el bombasını kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirdi.

Ardahan'da bir inşaatın doğal gaz hattı kazısı sırasında işçilerin bulduğu el bombası paniğe yol açtı. Olay yerine sevk edilen bomba imha ekipleri, el bombasını kontrollü şekilde etkisiz hale getirdi.

Ardahan'ın Kaptanpaşa Mahallesi'nde yer alan ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yakınında bulunan bir inşaatta yürütülen doğal gaz çalışmaları sırasında işçiler, toprak altında el bombasına rastladı. Durumun fark edilmesi üzerine kazı durduruldu ve olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra el bombasını kontrollü bir şekilde imha etti.

Mahallede kısa süreli paniğe yol açan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yetkililer, olayla ilgili gerekli incelemelerin sürdüğünü belirtti. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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