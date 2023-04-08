Ardahan'da direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyonet devrildi

Ardahan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet şarampole devrildi.

Ardahan merkeze bağlı Alagöz köyü yolunda, henüz sürücüsü öğrenilemeyen 06 EF 1202 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulans ile Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - ARDAHAN