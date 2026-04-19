Ardahan'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Posof ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayda Davut A. gözaltına alındı, yaralılardan biri ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam Posof ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Davut A, Serkan B. ve Mustafa Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan B. ile Mustafa Ş. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Posof Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Serkan B. ilk müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili Davut A. gözaltına alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
