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Ardahan'da bir ayda 31 aranan şahıs yakalandı

Ardahan'da bir ayda 31 aranan şahıs yakalandı
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Ardahan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1-31 Ağustos tarihleri arasında çeşitli suçlardan aranan 31 şahsı yakaladı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi cezaevine gönderilirken, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Ardahan'da polis ekiplerince son bir ay içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, çeşitli suçlardan aranan toplam 31 şahıs yakalandı.

Ardahan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

1 Ağustos ile 31 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 'fuhuş' suçundan 12 yıl hapis cezası bulunan şahıs, 'hırsızlık' suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs, 'yağma' suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan şahıs, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7 yıl hapis cezası bulunan şahıs ile çeşitli suçlardan araması bulunan 31 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi cezaevine konulurken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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