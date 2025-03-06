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Ardahan'da Aç Kalan Kurtlar Köpeklere Saldırdı

Ardahan'da Aç Kalan Kurtlar Köpeklere Saldırdı
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Ardahan'ın Göle ilçesinde aç kalan 8 kurt, Karliyazı köyünde Tayfun Karatay'a ait 2 köpeğe saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan korkunç saldırıda kurtlar bir köpeği boğarak sürükledi.

Ardahan'ın Göle ilçesinde aç kalan kurtlar, indikleri köyde köpeklere saldırdı. Bir köpeği parçalayan kurtların saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Karliyazı köyüne inen 8 kurt, bir süre birlikte dolaştıktan sonra, ayrı yerlere dağıldı. Daha sonra kurtlar Tayfun Karatay'a ait 2 köpeğe saldırdı. Köpeklerin karşılık vermesi üzerine kurtlar boş araziye çekildi. Köpeklerin 2 kurdu takip etmesi üzerine çevrede bekleyen diğer kurtlar da saldırıya geçti.

Kurtlar, köpeklerden birini aralarına alıp, boğdu, ardından da sürükleyerek götürdü. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. - ARDAHAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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