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Ardahan'da Aç Kalan Boz Ayı Çöpte Yiyecek Aradı

Ardahan'da Aç Kalan Boz Ayı Çöpte Yiyecek Aradı
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Ardahan'da havaların ısınmasıyla birlikte uyanan boz ayı, Halilefendi mahallesinde gündüz vakti çöp konteynerinde yiyecek ararken görüntülendi. Görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

Mahalleye inen boz ayı çöpte yiyecek aradı

ARDAHAN - Ardahan'da havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte kış uykusundan uyanan ayı, kent merkezine indi.

Aç kalan ayı, merkez Halilefendi mahallesinde gündüz vakti çöp konteynerinde yiyecek ararken görüntülendi. Bir süre yiyecek arayan ayı daha sonra bölgeden uzaklaşarak gözlerden kayboldu.

O anlar anbe an cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OLGUN YILDIZ - 3.Sayfa
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