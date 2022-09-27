Ardahan 3. sayfa haberleri | Göle'de köylerde deprem sonrası bazı evlerde çatlama ve göçük oluştu 3. Sayfa Haberleri Ardahan haberi: Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ilçeye bağlı bazı köylerde bulunan kerpiç evlerde yıkımlar meydana getirdi. Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ilçeye bağlı bazı köylerde bulunan kerpiç evlerde yıkımlar meydana getirdi. Ardahan Valiliğince yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre; ilçeye bağlı Küçükaltunbulak, Çullu, Koyunlu, Gülistan, Yağmuroğlu, Balçeşme, Esenyayla, Gedik, Kuytuca, Toptaş köyleri depremden etkilenmiştir. Depremin ardından AFAD, Jandarma, UMKE ve sağlık ekiplerimiz ivedilikle deprem bölgesine yönlendirilmiştir. Depremde herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir. Ekiplerimizin hasar tespit çalışması devam etmektedir' denildi. Öte yandan Çullu köyünde cami duvarında göçük oluştu, cami minaresi yıkıldı. Ardahan Valisi Hüseyin Öner, deprem sonrası hasar oluştuğu belirtilen köylerde incelemelerde bulundu. - ARDAHAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ardahan Deprem Göle 3. Sayfa Haberler

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