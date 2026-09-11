Arazöz kazasında ölen ve yaralananların isimleri belli oldu

Antalya'daki orman yangınından dönen Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden ve yaralananların kimlikleri belli oldu.

Kaza, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya'daki orman yangını söndürme çalışmalarını tamamlayarak dönüş yolunda olan Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne ait M.K.'nin (28) kullandığı 26 RD 307 plakalı arazöz kavşakta İsmail D.'nin (38) yönetimindeki 03 AHY 044 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada çarpışmanın etkisiyle arazöz orta refüje devrilirken otomobil ise hurda yığınına döndü.

Otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye sağlık AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler otomobil sürücüsü İsmail D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayda yaralanan R.D. (35) ile orman işçileri A.K. (28), A.G. (19) ve H.E.K. (20) ve arazöz sürücüsü M.K. ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün cansız bedeni ise AFAD ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren müdahalesi sonrası sıkıştığı yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı