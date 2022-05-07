Elazığ'da arazisine giren sürüye müdahale eden muhtar, çoban tarafından öldürüldü

Elazığ'da çoban ile muhtar arasında çıkan "arazime koyun sürüsü girdi" tartışması ölümle bitti. Olay, öğle saatlerinde Karakoçan ilçesi Çanakçı köyünde meydana geldi.

ÇOBAN, YANINDA TAŞIDIĞI TABANCAYLA MUHTARI VURDU

Köy muhtarı 8 çocuk babası Fahrettin Yıldırım'ın arazisine koyun sürüsü girdi. Yıldırım, koyunlara müdahale ederken, adı öğrenilemeyen sürünün çobanıyla aralarında tartışma çıktı. Tartışma silahlı kavgaya döndü. Çoban, üzerinde taşıdığı tabancayla Yıldırım'a ateş etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Yıldırım'ın yardımına koşan Ekrem İnce (30) ve akrabası Mehmet Barış Yıldırım (40) da vuruldu.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldırım, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tunceli'den kalkan askeri helikopterle, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayla ilgili jandarma 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ve 2 ruhsatlı tüfek ele geçirildi.

Ekrem İnce ve Mehmet Barış Yıldırım'ın hastanedeki tedavileri devam ederken, jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.