Arazi anlaşmazlığından çıkan çatışmada hayatını kaybedenlerin cenazeleri alındı

Antalya'nın Serik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışmada ölen Ahmet Yavuz ve eski eşi Şerife Bozkurt'un cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemelerin ardından yakınları tarafından alındı. Cenazelerin Serik'e bağlı Zırlankaya Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi.

CENAZELER ALINDI

Antalya'nın Serik ilçesinde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan çatışmada hayatını kaybeden Ahmet Yavuz (56) ile eski eşi Şerife Bozkurt'un (46) cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan incelemelerin ardından yakınları tarafından alındı. Cenazelerin Serik'e bağlı Zırlankaya Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi. Ahmet Yavuz ile Şerife Bozkurt'un bir süre önce resmi olarak boşandığı ancak aynı evde yaşamayı sürdürdüğü öğrenildi.

Adem AKALAN/ANTALYA,