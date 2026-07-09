2 kişinin öldüğü arazi kavgası davasında sanıktan skandal savunma

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavgaya ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Tutuk sanık, kimseye zarar verecek bir yapıda olmadığını savunarak, "Jandarma zamanında müdahale etmiş olsaydı bu olay yaşanmazdı" dedi.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.D.B. ile tutuksuz sanıklar R.K. ve A.K., hayatını kaybedenlerin yakınları ve taraf avukatları katıldı. Savunmasında sağlık sorunlarına dikkat çeken tutuklu sanık A.D.B., KOAH hastası olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu. Olayla ilgisinin bulunmadığını öne süren A.D.B., "Kimseye zarar verecek bir yapıya sahip değilim. Jandarma zamanında müdahale etmiş olsaydı bu olay yaşanmazdı. Suçsuzum, tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tutuksuz yargılanan sanıklar R.K. ve A.K. da suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını talep etti. Müşteki taraf ise sanıklardan şikayetçi olduklarını yineleyerek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, önceki duruşmada yapılmasına karar verilen olay yeri keşfinin görevlendirilen bilirkişi ve uzmanların uygun olmaması nedeniyle gerçekleştirilemediğini belirtti. Keşfin temmuz ayı içerisinde yapılmasına karar veren heyet, tutuklu sanığın tutukluluk halinin, tutuksuz sanıkların ise adli kontrol şartlarının devamına hükmederek, duruşmayı ekim ayına erteledi.

Olay, 8 Haziran 2024 tarihinde Türkoğlu ilçesi Göllühüyük Mahallesi kırsalında meydana gelmişti. İddiaya göre, iş insanı A.D.B. ile M.G. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda M.G. ile E.T. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan E.T. aynı gün, M.G. ise tedavi gördüğü hastanede 36 gün sonra yaşamını yitirmişti. Olayın ardından firar eden A.D.B., yaklaşık 2 yıl sonra 1 Mart 2026'da İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklanmıştı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı