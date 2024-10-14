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Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Köy Muhtarı Öldürüldü

Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Köy Muhtarı Öldürüldü
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Çorum'un Alaca ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bir tartışmada köy muhtarı Gazi Güler öldürüldü, kardeşi Orhan Güler ise ağır yaralandı. Olayla ilgili zanlı, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada köy muhtarı öldüren, kardeşini de ağır yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Bolatçık köyünde meydana gelmişti. Köy muhtarı Gazi Güler, kardeşi Orhan Güler ve aynı köyden Secaattin Doğan arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine Doğan, üzerindeki silahla köy muhtarını vurmuştu. Açılan ateş sonucu Gazi Güler olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi Orhan Güler ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından Secaattin Doğan, suç aleti tabanca ile birlikte Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından Doğan, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Orhan Güler Güvenlik Politika 3-sayfa Alaca Hukuk Suç

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