Arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetlilerini darp eden 2 şahıs tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arazi anlaşmazlığı sonucu çıkan kavgada A.Y. isimli şahsı darp eden M.Y. ve D.Y. isimli 2 kişi, jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştıkları husumetlilerini darp eden 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesi Şerikanlı Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga sonrası çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, A.Y isimli şahıs ile M.Y., D.Y ve M.Y. isimli şahıslar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktığı ve A.Y. isimli şahsın darp edildiği belirlendi. Olay sonrası A.Y. isimli şahıs hastaneye kaldırılırken darp olayına karışan M.Y., D.Y. ve M.Y. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden D.Y. ve M.Y. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.Y. isimli şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. Yaralı şahsın sevk edildiği hastanedeki tedavisi ise devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
